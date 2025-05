Di Francesco: “Crediamo fortemente alla salvezza. Tre assenti, torna Sagrado”

17/05/2025 | 12:59:59

Il tecnico del Venezia Eusebio Di Francesco ha presentato in conferenza stampa la sfida contro il Cagliari. “La classifica? E’ sbagliato guardarla, non la guardo e non mi interessa, siamo focalizzati solo sul Cagliari, conosco molto bene i loro giocatori, qualcuno l’ho allenato, hanno grande capacità di gamba, la capacità di trasformare l’azione da difensiva ad offensiva, un giocatore come Piccoli che è cresciuto tantissimo. Duncan, Svoboda e Condé saranno out. E’ rientrato anche Sagrado. Avremo ampia scelta. Ci mancano due giocatori di grande esperienza in mezzo al campo, ma i ragazzi stanno lavorando con grande determinazione”. Sul Cagliari: “Non penso che ragioneranno mai sul voler pareggiare, come nessun altro. Crediamo alla salvezza”.

Foto: Instagram Venezia