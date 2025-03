Di Francesco: Cosa serve? “Serve poco, una scintilla”

Oggi Eusebio Di Francesco allenatore del Venezia ha parlato alla vigilia del partita contro il Como. Ecco le sue dichiarazioni

Differenza sul Como e le grandi squadre:

“La metterei vicino, non per i punti, ma per i valori, con le big, per le prospettive, per il mercato, per i giocatori che hanno preso, per le idee dell’allenatore e la forte identità che ha. Ha giovani, ma giovani maturi. Ha l’atteggiamento e la mentalità di una big”.

Su cosa serve ora: “Serve poco, una scintilla. In allenamento la vedo, va riportata in partita, anche negli ultimi 20 metri. Dico ai miei di liberarsi del peso che hanno, delle paure. Sono convinto che la squadra stia crescendo, abbiamo avuto delle opportunità anche a Bergamo pur con un avversario forte”.

Su chi rientrerà: “Abbiamo recuperato quasi tutti, è rientrato anche Sagrado. Ha preso una botta al naso Fila, ma è a disposizione e può giocare con una mascherina. E’ rientrato anche Zampano, siamo tanti“.

Sull’importanza dei punti: “Non penso che sia uno scontro diretto, per la considerazione che ho del Como. Noi meritavamo più punti, ma anche noi”.

Fonte foto: Venezia instagram