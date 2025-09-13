Di Francesco: “Contro l’Atalanta non ci saranno Kaba, Perez e Pierret. Sottil può darci tanto domani”

Il tecnico del Lecce Eusebio Di Francesco ha presentato in conferenza stampa la partita contro l’Atalanta: “Sottil? Ha messo più allenamenti nelle gambe, è cresciuto fisicamente, ha conosciuto meglio i compagni. Deve dare maggiore continuità a quello che fa in allenamento e in partita. Lo sto spronando continuamente, sono sicuro che può darci tanto già con l’Atalanta. Nell’uno contro uno è strepitoso, ha grandi potenzialità, deve sfruttarle con continuità. Ho allenato un po’ di più chi è rimasto qui, lui ma anche Siebert. Qualcuno di questi può essere della partita. Sono pronti, in mezzo al campo abbiamo un paio di assenze, valutiamo di far partire qualcuno dall’inizio. Spesso i giocatori vanno visti giocare. Ci saranno novità nella formazione iniziale, aspettatevi qualche cambiamento. Non ci saranno Kaba e Pierret, non ha no smaltito alcune problematiche, ma pensiamo di recuperarli per la prossima gara. Perez invece ha una faringite acuta e non sarà fra i convocati. La formazione la sto decidendo in queste ore, ma ho le idee abbastanza chiare”. Sull’Atalanta: “Ha tirato tanto nelle prime partite, non ha cambiato gli interpreti, hanno lo stesso modo di giocare, in generale rivedo la stessa Atalanta del passato. Ce la giocheremo con grande coraggio, ancor di più rispetto alla partita con il Milan. Dobbiamo toglierci timori di dosso, dobbiamo giocare in modo spigliato”.

Foto: Instagram Lecce