Di Francesco: “Contro il Napoli vorrei giocare, serve una grande partita. Sottil torna con la Fiorentina”

27/10/2025 | 18:17:25

Eusebio Di Francesco ha presentato in conferenza stampa la sfida tra Lecce e Napoli: “Ci sono scelte che possono portarti in una direzione o nell’altra. Secondo me è riduttivo parlare solo della scelta di Helgason. Ci sono stati errori da parte di giocatori che hanno giocato benissimo fino a quel momento. Dobbiamo capire che quando si affrontano certe squadre bisogna essere determinati su ogni tackle. Nel secondo tempo eravamo più leggeri, ma abbiamo tenuto lì l’avversario. Non troviamo alibi, se si reiterano gli errori si dà forza agli avversari. Dobbiamo essere più intelligenti nel corso della gara. Devo prendermi le responsabilità anche di questi momentanei passaggi negativi. Dobbiamo avere tante motivazioni, che ci sono all’interno della partita. Avremo un grande sostegno. Vivere queste partite è bellissimo, vorrei giocarle. Ma da fuori cercherò di dare il mio meglio affinché il Lecce faccia una grande partita. Coulibaly sta migliorando. Peccato aver perso Sottil, ci auguriamo di poterlo recuperare per la prossima con la Fiorentina. Abbiamo bisogno di giocatori così. Rispetto a Udine ci saranno tre-quattro cambi”.

foto sito lecce