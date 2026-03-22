Di Francesco: “Con la Roma siamo stati meno incisivi rispetto al Napoli, ora sono tutte importanti”

22/03/2026 | 21:03:00

Eusebio Di Francesco ha parlato a DAZN dopo la partita persa contro la Roma: “Arriviamo da due buone prestazioni, oggi siamo stati meno incisivi rispetto alla gara di Napoli. Peccato perché per quello che avevamo messo in campo potevamo raccogliere qualcosina. Il campionato sta arrivando alla fase importante e tutte le partite lo sono. Anche queste ultime contro squadre con potenzialità superiori e caratteristiche diverse”.

foto x lecce