Di Francesco: “Con la Roma sfida del cuore ma a noi servono punti”

Eusebio Di Francesco, tecnico del Cagliari, tornerà per la prima volta da ex allenatore della Roma all’Olimpico, in una sfida particolare e sicuramente non come le altre.

Queste le sue parole in conferenza stampa: “Un ritorno particolare per me, ci sono tante persone a cui tengo e sono coloro che mi hanno dato tanto da giocatore, ricordo lo scudetto, e da allenatore. Torno molto volentieri, ma con voglia di fare bella figura. Il regalo che vorrei dai ragazzi è questo: fare punti. Ho sentito Fonseca che giustamente vuole vincere la partita. Ma anche noi giustamente vogliamo recuperare i punti che abbiamo perso per strada. Il segreto per fare male alla Roma? Serve una grande partita”.

Foto: Twitter Cagliari