Di Francesco: “Comincia un altro campionato. Può succedere di tutto”

Eusebio Di Francesco, allenatore del Venezia, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Monza.

Queste le sue parole: “Siamo passati sicuramente da prestazioni migliori, ma si pensava che del Monza dovessimo farne un solo boccone, invece è una squadra che non è stata costruita per essere ultima in classifica, ha delle qualità, noi non siamo stati lucidi nel primo tempo, siamo stati sporchi, siamo cresciuti nella ripresa non concedendo niente agli avversari”.

Inizia un nuovo campionato?

“Questo mini torneo è partito, ora ce ne sono altre sei, serve spigliatezza, conoscenza, sono sì partite difficili, ma dobbiamo anche lasciarci un po’ andare. Vedevo che eravamo anche un po’ frenati. Faremo tesoro di questa gara”.

Su Fila: “Peccato che sia stato espulso, in una partita con tanti falli si poteva soprassedere. Dicevo che volevo che tramutasse i fischi in applausi, lo ha fatto. E’ un ragazzo che deve lavorare ancora tanto, deve maturare, nello stare dentro alla partita, difendere palla. Ma ha delle qualità”.

Cosa si è sbloccato fra primo e secondo tempo?

“Gli ho chiesto se ci credevano, mi hanno risposto in maniera convinta. Ero convinto che sarebbe stato un secondo tempo differente”.

Con che spirito andate ad Empoli? Yeboah come sta?

“Yeboah si è allenato solo il giorno prima della gara. Ha avuto un problemino a Lecce, ha risentito qualcosina, ma niente di particolare, un affaticamento. Abbiamo due giorni di riposo e siamo consapevoli che dobbiamo preparare al meglio una gara contro un’altra squadra che non trova la vittoria da tempo. Ci aspetteranno”.

Vedrà Juve-Lecce?

“Siccome vado a trovare i miei nipoti, sarò in macchina per 4-5 ore, quindi o guido o guarderò il risultato finale. Volevo dedicare questa vittoria ai tifosi, poi alla famiglia di un carissimo amico Chicco che non c’è più ed alla figlia Vittoria”.

