Di Francesco: “Ci siamo fatti male da soli. Eravamo in controllo”

11/01/2026 | 15:10:03

Eusebio Di Francesco, allenatore del Lecce, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Parma.

Queste le sue parole: “Ci sono momenti in cui non hai altre soluzioni. Dovevamo dare ampiezza alla squadra. Abbiamo preso gol su un’autorete. Abbiamo cercato di ridare forza sugli esterni. N’Dri poteva darci freschezza per ripartire, Stulic a campo aperto avrebbe avuto meno possibilità. Oggi mi girano, ci siamo fatti male da soli, dopo una partita nella quale per 55 minuti c’è stata una sola squadra in campo, il Parma non sapeva come riprendere la partita. Poi invece di prendere i complimenti per come l’hai preparata prendi le critiche per come l’hai gestita. Mi dispiace, perché ho cercato di fare del bene alla squadra. Abbiamo preso gol su corner sull’unico uomo che era marcato. Ci sono situazioni che ti vanno male. Abbiamo avuto anche opportunità per raddoppiare”.

Cosa vi siete detti con Banda? “Nulla, non c’è niente da dire”.

Da dove si riparte? “Facciamo un bel respiro grande. Stasera mi metto a fare un po’ di yoga per smaltire l’incazzatura. Poi prepareremo le prossime partite al meglio. Ci siamo tolti qualcosa da soli e adesso dobbiamo andare a riprendercela da soli. Oggi non mi voglio attaccare a nulla, ci prendiamo la responsabilità del risultato. Vedo più demeriti nostri che meriti del Parma”. 15.10- Finisce la conferenza stampa. Sull’ingenuità di Gaspar? “Ci deve servire da insegnamento. Bisogna combattere ma stando dentro determinate regole per non farsi male da soli. Ci sono ingenuità che non vanno commesse”.

Foto: Instagram Venezia