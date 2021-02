Di Francesco: “Ci serve una vittoria per sbloccarci. La squadra ha qualità”

Eusebio Di Francesco, tecnico del Cagliari, ha commentato a Sky Sport la sconfitta di misura subita con la Lazio all’Olimpico.

Queste le parole del tecnico: “Nervosismo finale? Tra raccattapalle e palloni che sparivano è normale che quando facciamo fatica a fare risultato un po’ di nervosismo viene fuori. Ci sono stati certi atteggiamenti che hanno portato al nervosismo, ma comunque per me è finita lì. Credo che un po’ di nervosismo da parte mia sia accettabile vista anche la situazione”.

La svolta: “Pesa il fatto di esserci presentati con diverse defezioni. Volevo essere meno basso in certe situazioni, ma ricordiamoci contro chi abbiamo giocato; hanno avuto un predominio netto anche senza avere tante occasioni, ma ce lo potevamo aspettare vista la qualità della squadra. Il nostro obiettivo era non concedere occasioni alla Lazio dando solidità a un momento non facile”.

Atteggiamento passivo del primo tempo: “Sia merito della Lazio che demerito nostro. Entrambe le cose. Abbiamo sbagliato qualche giocata facile di troppo, ma ci stava che la Lazio alzasse il centrale portando Marusic in linea con la nostra difesa. Normale che poi ci sia anche un aspetto mentale, specialmente sull’approccio alle gare. Abbiamo cercato di fare una fase difensiva accorta”.

Siete corti a centrocampo?“Abbiamo preso Asamoah che arriva da un’inattività di un anno, Rugani veniva da pochissime partite giocate nel Rennes, Deiola e Duncan sono infortunati. Volevo dare ai giocatori davanti modificando dietro cercando ampiezza con i 4 a centrocampo”.

Su Nainggolan: “Lui voleva tornare a tutti i costi a Cagliari. La sua forma non è ancora ottimale, oggi è mancato in qualità ma ha cercato di sacrificarsi e la squadra così bassa non lo avvantaggia”.

Foto: Twitter personale