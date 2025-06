Di Francesco ci riprova: il suo primo Lecce ricordava Frosinone e Venezia

27/06/2025 | 14:26:43

Per Eusebio Di Francesco è iniziato il secondo cammino a Lecce. Il tecnico era già stato sulla panchina dei salentini nel 2011, un’avventura che in qualche modo può ricordate le recenti esperienze del tecnico con Frosinone e Venezia. Due squadre godibili dal punto di vista estetico, ma che non sono riuscite a centrare la salvezza, sfumata all’ultima giornata. Il 24 giugno 2011 Di Francesco divenne l’allenatore del Lecce. Il 4 dicembre seguente, dopo la sconfitta per 4-2 contro il Napoli, con la squadra ultima in classifica con 8 punti e 9 sconfitte in 13 partite, viene esonerato e sostituito da Serse Cosmi. Bel calcio, pochi punti, un po’ di sfortuna, anche allora il mix si rivelò fatale per Eusebio. A fine stagione il Lecce, nonostante una buona rimonta, retrocederà in Serie B arrivando al 18º posto. 14 anni dopo Di Francesco ci riprova, con la speranza di raccogliere qualche soddisfazione anche in termini di punti, oltre che di bel gioco.

