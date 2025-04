Di Francesco: “Ci manca maturità. Ma il tempo per noi è tiranno”

Eusebio Di Francesco, allenatore del Venezia, ha parlato a Dazn dopo il pareggio a Lecce.

Queste le sue parole: “Abbiamo fatto gol su autorete, abbiamo avuto diverse opportunità ma siamo un po’ mancati nell’ultimo passaggio. Si è vissuto sui calci piazzati, ci siamo abbassati un po’ troppo sull’1-1, ci sono stati un po’ troppi errori tecnici. In questo dobbiamo lavorare e migliorare, perché l’aspetto tecnico fa la differenza. Nel finale abbiamo rischiato di prendere un contropiede assurdo, questa maturità è qualcosa che ci manca anche se in altre situazioni ho visto belle cose”.

Punto che la soddisfa? “Nella gara d’andata abbiamo avuto non so quante palle gol e abbiamo perso, nella gestione potevamo fare molto meglio e questo ha permesso loro di allungarci, loro sono una delle squadre migliori nelle transizioni e noi eravamo messi male nelle letture preventive: dovevamo essere più corti, la paura di prendere e loro ripartenze ci ha fatto abbassare un po’ troppo”.

Potreste ricavare più gol dai centrocampisti? “Sì, anche perché l’allenamento fa la differenza: due giorni fa abbiamo provato tanti tiri dei centrocampisti. Si deve vivere per il gol, purtroppo il tempo per noi è tiranno. Tante volte quando si arriva lì bisogna avere più lucidità. In questo dobbiamo migliorare perché altrimenti è dura, non si può segnare solo su autogol”.

Foto: sito Venezia