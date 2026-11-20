Di Francesco carica il Lecce: “Contro la Lazio senza timore reverenziale”

20/11/2026 | 13:21:44

Eusebio Di Francesco ha presentato la sfida contro la Lazio, sottolineando la necessità di affrontare i biancocelesti con coraggio e personalità. Il tecnico del Lecce si è detto soddisfatto del lavoro svolto durante la sosta e fiducioso nelle possibilità della propria squadra, pur riconoscendo il valore dell’avversario e il buon momento della formazione allenata da Gattuso. “Ho sempre parlato di coraggio, voglio un atteggiamento propositivo, ho visto una squadra allenarsi davvero bene in queste due settimane. Sono fiducioso di quello che il gruppo mi può dare”. Di Francesco ha poi analizzato il momento della Lazio: “Ha grande entusiasmo, sta facendo molto bene, ha mantenuto giocatori di qualità e ha acquisito maggiore consapevolezza nei propri mezzi. Gattuso sta facendo veramente bene. Dobbiamo giocarcela, scendendo in campo senza timore reverenziale”. Sui rientri dalle nazionali, l’allenatore ha spiegato: “L’ultimo a essere rientrato è Gaspar, è tornato ieri sera e si è allenato con la squadra. Non ci sono stati problemi dovuti al rientro. Ho un paio di dubbi, dietro e in mezzo al campo. Davanti già so quali saranno gli interpreti di questa gara”. Di Francesco si è soffermato anche sulle possibili scelte tattiche, ribadendo la propria attenzione alle caratteristiche dei calciatori piuttosto che ai moduli: “Tutto si lega al risultato, io mi voglio affidare alle caratteristiche dei calciatori più che ai sistemi di gioco”. Il tecnico ha spiegato anche le scelte adottate nella precedente partita contro il Torino: “A Torino volevo dare consapevolezza e forza a una squadra che aveva preso tanti gol, stavamo soffrendo sulle palle alte e sul finale ho messo un difensore in più. Giocando a cinque dietro non abbiamo subito un tiro per 70 minuti”. Una scelta che ha portato maggiore solidità: “Volevamo prima di tutto fare una grande fase difensiva e ritrovare solidità e ci siamo riusciti. Per me abbiamo fatto una gara davvero importante”. Infine, un aggiornamento sulle condizioni degli indisponibili e dei giocatori in recupero. Pierotti rappresenta un’assenza importante per le sue caratteristiche, mentre Berisha sta ritrovando gradualmente la condizione: “Ha alternato allenamenti con la squadra a giorni di recupero per evitare ricadute, ma è un giocatore che deve acquisire la forma migliore, però mi è piaciuto. Dobbiamo avere la giusta cautela”. Buone notizie invece per Monteiro: “Si è allenato con la squadra, è recuperato e può anche partire dall’inizio”.

foto: x Lecce