Di Francesco: “Camarda? Quello che sarà dipende dalla società. Ho necessità che si riprenda oppure troviamo una soluzione”

18/01/2026 | 23:51:46

Di Francesco ha parlato a Sky Sport dopo Milan-Lecce: “Ci sono delle situazioni in cui avrei voluto qualcosa di meglio. Nel secondo tempo ci siamo abbassati un po’ troppo, ma si lega al fatto che permetti al Milan di metterti lì. Sono sconfitte differenti le ultime: col Parma ci siamo fatti male da soli, oggi la squadra ha cercato di stare in partita ma nella ripresa ci siamo abbassati troppo. Poi bisogna dare merito alla differenza di qualità delle due squadre. Là sotto sei pronto a tutto. Speravamo di portare a casa risultati migliori. Ci rimbocchiamo le maniche e ci pensiamo alla prossima: le salvezze si ottengono alla 38esima e non alla 21esima. Cosa manca? Un insieme di cose. Dobbiamo essere più bravi a tenerla su quando ci capita, a ripulire più palle. Serve maggiore qualità quando impostiamo. Questo deve accadere immediatamente. Dipende dalle squadre che affronti ma dobbiamo alzare questo livello”. In conferenza ha detto su Camarda: Non faccio il dottore, faccio l’allenatore. Quello che sarà adesso sono cose della società: ha parlato il presidente. Ho la necessità che si riprenda quanto prima o che troviamo un’altra soluzione”.

foto sito lecce