Di Francesco: “Camarda e Krstovic insieme? Difficile. Si alterneranno”

28/07/2025 | 00:20:24

Eusebio Di Francesco, allenatore del Lecce, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria nell’amichevole contro lo Spezia.

Queste le sue parole: “Ci sono sempre cose interessanti, cose buone e cose da migliorare. So benissimo quelli che sono stati i carichi di lavoro della squadra, che avrà domani il primo giorno libero. Dopo tanti allenamenti la squadra ha messo dentro dei pensieri ma deve migliorare quelle che sono le varie situazioni d’impostazione e difensive. Ma questo era normale contro una squadra ben organizzata e che si conosce da tempo. E’ stato un bel test, ad armi pari, in cui nel secondo tempo siamo cresciuti avendo fatto meglio”.

Si aspettava di più dalla squadra?

“Mi aspettavo questo. Mi aspetto che tanti giocatori debbano migliorare. Alcuni non hanno avuto continuità nella preparazione, altri hanno spinto tanto. Dobbiamo sicuramente migliorare i tanti errori tecnici che ci sono stati ma si legano al fatto della preparazione e delle gambe che non sono al meglio. Per me questa è la normalità. Mi sarei preoccupato del contrario, se fossimo stati già brillanti, se avessimo avuto un gioco così arioso. In certi momenti i ragazzi hanno sviluppato quello che abbiamo fatto ed in altri casi siamo stati macchinosi”.

Si aspetta molto da Pierret?

“Mi aspetto molto da tutti. Io credo che il Lecce abbia bisogno di una squadra di più giocatori nei propri ruoli. Lui e Ramadani sono in questo momento quelli che ritengo un po’ i registi della squadra, stanno facendo minutaggio entrambi. Pierret è stato fuori per qualche problemino fisico e non ha dato grande continuità negli allenamenti e deve migliorare nella condizione fisica”.

Su Berisha

“Non ho chiesto ai dottori ma avevo dei ragazzi in più in panchina. Visto che era claudicante ed aveva fatto un buon test da mezzala e tra le linee ho preferito cambiarlo per evitare qualsiasi altra cosa”.

La squadra ha già una base con i giocatori dell’anno scorso

“E’ vero, è un dato che ci sia già una base di squadra. Sul mercato un po’ bloccato? La squadra si sta muovendo in una certa direzione. Il direttore sa quello che deve fare e che può fare. E’ vero che dobbiamo migliorare in certe situazioni di campo, ma con il mercato aperto possono esserci entrate e uscite. Stiamo cercando di migliorare la squadra. Col fatto che il mercato sia aperto per tutto agosto e continueremo a farci queste domande fin quando il mercato non finirà”.

Coesistenza tra Krstovic e Camarda?

“Coesistere credo di no nel sistema di gioco. Potrebbero alternarsi in questo momento, poi magari a partita in corso può accadere di tutto. In questo momento o è uno o l’altro. Krstovic è un ottimo calciatore, affermato, che ha tante richieste. Camarda è un giovane di prospettiva con grande voglia e determinazione. Non ha saltato un allenamento e si vede, per com’è entrato in campo”.

