Di Francesco-Cagliari, è ufficiale. Tutto confermato, biennale compreso

Lo avevano mandato alla Fiorentina per il dopo Iachini (poi confessato), invece Eusebio Di Francesco è il nuovo allenatore del Cagliari. Tutto confermato dopo l’incontro a sorpresa che vi abbiamo svelato lo scorso 28 luglio. Confermata anche la durata del contratto, venerdì vi avevamo parlato di un biennale da circa 1,8 a stagione, gli stessi soldi che avrebbe garantito l’Alaves (proposta rifiutata). Questo il comunicato del club. “Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Eusebio Di Francesco: l’allenatore ha raggiunto l’accordo che lo lega alla società rossoblu sino al 30 giugno 2022. Allenatore esperto, preparato, capace di dare un’identità di gioco ben precisa alle sue squadre, Di Francesco metterà ora a disposizione del Club tutta la professionalità e le sue competenze per contribuire alla crescita del Cagliari. Benvenuto in Sardegna, Mister!”.

