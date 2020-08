Di Francesco-Cagliari e Giampaolo-Toro per chiudere il cerchio

Due nomi per chiudere il cerchio o quasi delle panchine. I due nomi sono quelli di Marco Giampaolo al Torino e Eusebio Di Francesco al Cagliari. Quasi perché poi dovranno essere valutate altre situazioni, per esempio quella di Nicola al Genoa e Liverani al Lecce. Quanto a Giampaolo i discorsi con il Toro procedono molto bene, si arriverà ad una soluzione positiva. Giampaolo piaceva alla Fiorentina, poi Commisso in prima persona ha deciso per la conferma di Iachini. Su Di Francesco al Cagliari ricordiamo l’incontro a Milano con Giulini, accordo per due anni, agli stessi soldi (1,8 milioni a stagione) che gli avrebbe garantito l’Alaves. Indiscrezioni poi confermate da altre fonti, ora non ha più senso ribadirle, l’autobus è già passato. Presto avremo le ultime conferme.

FOTO: Twitter Sampdoria