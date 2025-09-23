Di Francesco: “Bisogna essere onesti, non c’è stata partita. Domenica mi aspetto una reazione”

23/09/2025 | 23:53:48

Eusebio Di Francesco, allenatore del Lecce, ha parlato a Mediaset dopo la sconfitta contro il Milan in Coppa Italia.

Queste le sue parole: “Risultato giusto, anzi bisogna essere onesti: dopo non c’è stata partita. L’approccio non è stato dei migliori, ho cambiato tanti giocatori per vederli all’opera. Faccio fatica a giudicare la partita, ma ai ragazzi ho detto che domenica voglio vedere un altro tipo di prestazione. Mi piace vedere una squadra più combattiva, anche se giocavamo contro una squadra in un momento di forma straordinario e con un grande potenziale”.

Camarda può crescere ancora tanto?

“Oggi si è dato da fare, purtroppo è rimasto un po’ da solo. Siamo stati poco bravi nell’intercettare e ripartire, ha fatto quello che poteva fare. L’ho tenuto in campo fino alla fine perché volevo vedere anche altri giocatori come Gorter visto che il risultato a quel punto era compromesso”.

Dove si deve intervenire per migliorare?

“Si è cambiato tanto, magari sono arrivati giocatori da altre realtà che devono ambientarsi ma abbiamo poco tempo e devo trovare i più affidabili per affrontare partite come la prossima con il Bologna. La preparazione alla gara è molto importante, ma bisogna lavorare molto anche sulla testa per difenderci con maggior determinazione altrimenti non miglioreremo mai certi errori. In questo momento la vedo solo a tratti e non possiamo permettercelo se vogliamo competere per mantenere la categoria”.

Foto: sito Lecce