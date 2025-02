Di Francesco: “Ben Yedder? Difficile valutare un giocatore fermo da 7 mesi, la società ha deciso così”

Lunedì 17 febbraio, alle ore 20:45, il Venezia scenderà in campo contro il Genoa. A parlare del match valido per il 25° turno di Serie A, durante la conferenza stampa di rito, è stato Di Francesco. Queste le sue parole: “Sverko è rientrato, probabilmente anche Duncan la settimana prossima. Haps è in dubbio per qualche fastidio, valuteremo domani se portarlo. Vedo una squadra determinata e vogliosa di riprendersi. Il Genoa ha un fortino in casa, ha ottimi giocatori. Ben Yedder? Difficile valutare un giocatore che è fermo da 7 mesi e che ha fatto 2 allenamenti con me. Fisicamente non è al top, ma questo è normale, tecnicamente non si discute, ma la società ha deciso così”.

