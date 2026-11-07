TOP NEWS
NEWS
CALCIOMERCATO
SERIE A
SERIE B
EDITORIALE

Di Francesco: “Avrei voluto qualcosa in più offensivamente. Vorremmo punti in più, ma siamo in linea con le richieste”

07/11/2026 | 18:04:16

article-post
Aggiungi Alfredo Pedullà tra le tue fonti preferite su Google

Eusebio Di Francesco analizza il pari contro il Torino in conferenza stampa.

“Per la prima volta abbiamo ripreso una gara dopo essere andati sotto e ci sono tante cose positive. Avevamo un assetto per non permettere al Toro di sfruttare l’ampiezza, abbiamo lavorato bene con applicazione e attenzione. A livello difensivo abbiamo trovato equilibrio e forza. Abbiamo subito gol casualmente su deviazione, poi abbiamo reagito. Avrei voluto qualcosa in più in fase offensiva. Il campionato è cambiato, con tempo effettivo più alto e più gol. In questo modo devi alzare l’attenzione, non puoi mai abbassare la guardia. Oggi creiamo di più, sono cambiati interpreti e ci sono stati infortuni importanti come Pierotti che starà fuori per tre mesi. Sono giocatori unici, siamo carenti di ali e oggi non avevo cambi. Ma siamo in linea con i programmi della squadra: tutti vorremmo avere punti in più, ma siamo in linea con le richieste”.

Foto: X Lecce