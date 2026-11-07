Di Francesco: “Avrei voluto qualcosa in più offensivamente. Vorremmo punti in più, ma siamo in linea con le richieste”

07/11/2026 | 18:04:16

Eusebio Di Francesco analizza il pari contro il Torino in conferenza stampa.

“Per la prima volta abbiamo ripreso una gara dopo essere andati sotto e ci sono tante cose positive. Avevamo un assetto per non permettere al Toro di sfruttare l’ampiezza, abbiamo lavorato bene con applicazione e attenzione. A livello difensivo abbiamo trovato equilibrio e forza. Abbiamo subito gol casualmente su deviazione, poi abbiamo reagito. Avrei voluto qualcosa in più in fase offensiva. Il campionato è cambiato, con tempo effettivo più alto e più gol. In questo modo devi alzare l’attenzione, non puoi mai abbassare la guardia. Oggi creiamo di più, sono cambiati interpreti e ci sono stati infortuni importanti come Pierotti che starà fuori per tre mesi. Sono giocatori unici, siamo carenti di ali e oggi non avevo cambi. Ma siamo in linea con i programmi della squadra: tutti vorremmo avere punti in più, ma siamo in linea con le richieste”.

Foto: X Lecce