Di Francesco: “Auguro una pronta guarigione a Lasagna. Montipò? Rientra i primi di agosto”

Eusebio Di Francesco , allenatore dell’Hellas Verona, ha parlato in conferenza stampa dopo l’amichevole con il Real Vicenza.

Queste le sue parole: “Lasagna? Sono dispiaciuto di non averlo per circa un mese. Era un po’ di giorni che aveva questo problema al ginocchio, si è ritenuto opportuno di doverlo operare e risolvere definitivamente il problema. Continuerò a lavorare sui principi, dovrò però capire cosa fare per lavorare in un certo modo e stimolare ancora di più Kalinic a trovare una condizione ottimale”.

Su Zaccagni: “Alcuni giocatori erano affaticati. Ma nulla di preoccupante, dovrebbe rientrare domani con la squadra, era giusto non affaticarlo”.

Sul mercato: “Sto facendo delle valutazioni. Il mio interesse è creare delle coppie, in questo momento abbiamo dei tasselli da riempire, soprattutto in mediana e sulla trequarti, ma penso che il mercato ci porterà occasioni da valutare con serenità. Sono contento dell’atteggiamento che stanno avendo i ragazzi”.

Su Montipò: “Ha avuto un problemino a fine stagione a Benevento, deve ancora recuperare. Credo possa tornare disponibile nei primi giorni di agosto, per il resto daremo l’opportunità ai portieri che ci sono di poter crescere, migliorare e conoscere quello che vogliamo fare insieme”.

Foto: Twitter Verona