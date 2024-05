Di Francesco: “Adesso sono tutte finali. Con l’Empoli sarà una gara fondamentale”

Il Frosinone sarà di scena domenica allo stadio Castellani, per disputare lo scontro diretto con l’Empoli, dove saranno in palio punti importanti in ottica salvezza. Il tecnico dei ciociari Eusebio Di Francesco ha presentato con le seguenti parole, rilasciate in conferenza stampa, la gara con i toscani:

“E’ verissimo che dallo sguardo dei calciatori si può captare il loro stato ma a livello di approccio. Ora sono tutte finali, specie questa, partita particolare molto difficile. Sono pericolosissimi in ripartenza, con Nicola subiscono poco in fase difensiva. Ho visto un grande desiderio nei ragazzi di raggiungere l’obiettivo e questa gara è fondamentale per arrivare alla salvezza”.

Come sta Okoli? E’ una responsabilità sapere che ci sono già 1700 tifosi pronti a venire? “I tifosi sono un motivo d’orgoglio e vanto perché ci hanno sempre sostenuto. Possono essere anche 5 o 7 per noi la responsabilità deve essere la stessa. Dobbiamo renderli ancora più orgogliosi con le prestazioni. Lavoriamo per il noi, e sono sicuro che i tifosi ci daranno un grande contributo. Okoli è tornato oggi in gruppo, domani lo valutiamo e spero di aver per domenica”.

Si aspettava la crescita di Brescianini? “Non voglio dargli troppa responsabilità, sicuramente all’interno della rosa è quello cresciuto maggiormente. Ha ricoperto diversi ruoli, ha fatto anche il terzino. Quello che mi piace di più di Marco è la sua umiltà, è una spugna che apprende tutto. Se ne sta parlando tanto ora ma non gli deve pesare perché ci salveremo con il lavoro di squadra non con un singolo”.

Quale sarà la quota salvezza? “Se devo parlare di obiettivo parlo di 40 punti perché è la quota certa della salvezza, ad oggi non ci sono tante certezze, aspettiamo un’altra giornata e vediamo. Viviamo questa partita al meglio e poi vedremo. Abbiamo recuperato Harroui, sarà convocato”.

Che partita si aspetta ad Empoli? “All’andata non c’era Nicola. Nicola lo apprezzo molto in primis come uomo, mi piace il suo modo di approcciare con i calciatori e quello che riesce a dare. Squadra compatta, difende bene e fa male in contropiede. Ha vinto gare contro grandi squadre, non è la stessa squadra dell’andata, ma nemmeno noi. Sicuramente ora la posta in palio è maggiore rispetto all’andata”.

