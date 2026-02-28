Di Francesco: “Abbiamo pagato gli episodi con i gol. La partita di oggi ci serva da lezione”

28/02/2026 | 17:43:54

Di Francesco ha parlato a DAZN dopo la partita contro il Como: “Si tratta di episodi particolari quelli che ci sono costati i gol. In difesa dovevemo restare più vicini ai loro attaccanti. Peccato perché loro sono forti e tra le due squadre c’è tanta differenza, noi però eravamo andati in vantaggio con Coulibaly, ma poi abbiamo pagato l’inesperienza e l’ingenuità. Avevo anche avvertito i ragazzi dei pericoli che il Como ci poteva creare su simili situazioni ed è assurdo beccare gol come quello di Kempf. Perciò sono arrabbiato. Dispiace perché avevamo impattato bene la gara oggi. Ho visto troppa facilità nell’aver preso l’uno-due degli avversari che ci ha impedito di restare in partita. Loro sanno leggere bene i momenti chiave della gara, sono bravi in questo, ed hanno capito come farci male segnando il terzo gol che ci ha tagliato le gambe. Certo, l’attacco deve aumentare il proprio indice di pericolosità. Abbiamo Cheddira che viene da un lungo periodo in cui ha giocato poco nel Sassuolo. Tuttavia, gli attaccanti devono essere più supportati dai compagni che devono essere più puliti nelle giocate. Non si deve essere determinati solo quando c’è da recuperare una palla ma anche dentro l’area. Ci deve servire da lezione per le prossime gare, a partire dallo scontro diretto con la Cremonese che è una partita fondamentale e che avrà un peso importante”.

foto x lecce