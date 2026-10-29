Di Francesco: “Abbiamo meritato la sconfitta, ma non è rigore. Ci sono tantissimi contatti così durante la partita”

29/10/2026 | 20:55:26

Eusebio Di Francesco analizza la pesante sconfitta contro il Frosinone, 5-1, a DAZN: “Rigore? Al di là del risultato legittimo, questo episodio ha spostato. Per me non è rigore, quanti contatti ci sono come questo? Non so cosa dire, ma sono più rammaricato per la partita. Mi lascia perplesso questo giudizio, non capisco quando sia rigore e quando no. La squadra ha fatto bene all’inizio, poi abbiamo commesso delle ingenuità e siamo arrivati tardi nelle chiusure. Grandi meriti a loro e demeriti a noi. Infortunio di Geubbels? Abbiamo avuto tante assenze: Ndri, Fatah ecc. però non voglio giustificare la sconfitta”.

Foto: X Lecce