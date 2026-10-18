Di Francesco: “Abbiamo fatto una grande partita. Geubbels? Gli darete un 4 o un 5, ma per me la sua prestazione è stata ottima”

18/10/2026 | 15:41:23

Il tecnico del Lecce, Eusebio Di Francesco, ha parlato in conferenza stampa al termine del match vinto contro l’Udinese. Queste le sue parole:

“Abbiamo fatto una grande partita, anche in fase offensiva. Poi se dobbiamo analizzare gli errori ci sono ma esalterei la gara per quanto visto come mentalità, una gran gara di tutti. L’Udinese ha un sistema di gioco che, un po’ come la Roma, mette delle difficoltà nell’andare a prendere i trequarti. Abbiamo cambiato un po’ le uscite e ho visto nei ragazzi la voglia di venire a vincere. Geubbels? Gli darete magari un 4 o un 5, ma secondo me ha fatto una grande partita. Mi sono arrabbiato perché poi siamo rimasti per 4 minuti in 10 per un errore nostro e magari subendo un gol avremmo riaperto una gara che non andava riaperta”.

Foto: X Lecce