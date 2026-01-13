Di Francesco: “Abbiamo dei limiti, ma diamo tutto. Con l’Inter non ci sarà Camarda”

13/01/2026 | 15:08:51

Di Francesco ha presentato la partita contro l’Inter di domani a San Siro in conferenza: “L’errore di Gaspar? Chiamiamola frustrazione, ci devono servire da lezione. Non gli possiamo fare, dobbiamo fare in modo che non accadano più. Abbiamo dei limiti ma cerchiamo di mettere in campo tutto quello che abbiamo. Non li condanno per la voglia di fare la partita. Camarda non ci sarà quasi sicuramente, dovrebbe rientrare Tete Morente tra i convocati, poi recuperiamo Jean”.

foto x lecce