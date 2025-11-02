Di Francesco: “Abbiamo affrontato la gara alla grande. Berisha? È un ragazzo che lavora alla grande, è uno dei leader della rosa”

02/11/2025 | 18:05:50

Il tecnico del Lecce, Eusebio Di Francesco, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita contro la Fiorentina. Queste le sue parole:

“L’importanza di questa vittoria? Era una partita a doppio taglio: potevamo sembrare una vittima sacrificale, invece abbiamo affrontato la gara alla grande. Siamo andati in difficoltà solo per i primi 5-10 minuti poi siamo cresciuti con la pressione e li abbiamo messi in difficoltà. Loro non hanno quasi mai tirato in porta nonostante la differenza tra le due squadre. Berisha? Sto cercando di trovargli il ruolo giusto. Penso che come trequartista stia facendo molto bene. Sono contento di lui, perché è un ragazzo che lavora alla grande. È uno dei leader della rosa”.

Foto: Instagram Venezia