Di Francesco: “A Verona non sarà la partita della vita. Non dobbiamo avere paura”

Eusebio Di Francesco, tecnico della Sampdoria, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Verona. Queste le sue parole: “Solitamente la squadra può aver lavorato bene, ma ci sono altri aspetti che determinano la partita. Squinzi? Per me è stata una persona importantissima, che non si lega ad un aspetto calcistico ma umano: è stata una persona di altissimo livello, la sua presenza era costante e la sentivi anche quando non c’era, non solo la sua ma anche della moglie, la dottoressa Spazzoli. Come sta la squadra? L’aspetto mentale è fondamentale per preparare ogni partita, è fondamentale che l’approccio alla gara sia giusto, ma metterla come partita della vita è essere un errore: deve essere una partita giocata con grandissima applicazione. Abbiamo fragilità, dobbiamo migliorare su questo. Difesa a tre o quattro? I gol più brutti li abbiamo incassati a quattro. Stiamo lavorando per limare quei 30-40 cm che fanno la differenza: se giochi a tre devi essere bravo ad accorciare in avanti, se no perdi sempre un uomo in mezzo al campo. Non bisogna avere paura, ma coraggio. Come mi sento? Siamo un bel gruppo in discussione (sorride, ndr). L’ho detto anche a fine partita, sono una persona troppo intelligente e capisco certe situazioni: devo dare il meglio di me stesso, mi auguro che quello che ho dato alla squadra sbocci”, ha chiuso Di Francesco.

Foto: Twitter ufficiale Samp