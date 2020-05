Di Francesco a Sportitalia: “Roma? Ci sarebbero tante cose da dire. Sulla Samp…”

Eusebio Di Francesco, ex allenatore di Roma e Sampdoria, è intervenuto in diretta su Sportitalia. Queste le dichiarazioni sul suo passato giallorosso e blucerchiato: “L’avventura a Roma? Nella seconda stagione a Roma ci sarebbero tante cose da dire. Ma mi prendo io le responsabilità. Scelta Samp? Ferrero mi ha un po’ incantato, sono stato io ingenuo. Avevo voglia di tornare a lavorare in campo ma era troppo presto”, ha chiuso Di Francesco.

Foto: Twitter ufficiale Roma