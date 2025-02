Di Cesare (vice ds Bari): “Mi dispiace per la cessione di Sibilli, l’ho vissuto come compagno di squadra”

Le parole in conferenza stampa di Valerio Di Cesare, riguardo il mercato. Il vice direttore sportivo del Bari, parlando delle cessioni, apre una parentesi speciale su quella di Giuseppe Sibilli, partito nelle ultime ore di mercato alla Sampdoria. Trattativa, quest’ultima, che vi abbiamo raccontato con un’anticipazione del 29 gennaio.

“Mi dispiace più di tutti, l’ho vissuto come compagno di squadra. Ci sono passato anche io: vuoi fare, ma non ti riesce. Peppe si è sempre allenato alla grande, gli vanno fatti i complimenti e so quanto tiene al Bari. Sono molto dispiaciuto ma sono sicuro è stata la scelta giusta. Non dimentichiamoci che è nostro e a giugno tornerà da noi”.

Foto: X Sampdoria