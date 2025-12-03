Di Cesare: “Mi sento il responsabile del momento del Bari. Ma con Vivarini ne usciremo”

03/12/2025 | 20:58:24

Il ds del Bari, l’ex capitano Valerio Di Cesare, ha parlato in conferenza stampa per rispondere alle domande sul momento nero dei galletti.

Queste le sue parole: “Il confronto è quotidiano. I calciatori sono dispiaciuti, perché quando prendi una batosta i calciatori devono per forza reagire. Dobbiamo assolutamente uscire da questa situazione, già a partire da domani in una partita fondamentale“. “Sono 10 anni che sto qua e ne ho vissute tante, sono il primo ad essere dispiaciuto per quello che sta accadendo“. “Garantisco, come ho fatto nel giorno del mio addio al calcio, massima trasparenza e impegno. Sono il primo a essere insoddisfatto, mi sento tanto responsabile. Sono convinto insieme a Vivarini di poterne uscire. La paura di perdere la credibilità da calciatore l’ho messa in preventivo, ma come già detto sto garantendo massimo impegno e trasparenza”.

Foto: sito Bari