Di Cesare: “La Serie A sarebbe un sogno. Cheddira? Deve essere più cinico sotto porta”

Il difensore del Bari Valerio Di Cesare ha rilasciato una breve intervista ai microfoni di Radio Bari, dove si è soffermato sul cammino dei biancorossi: “La Serie A sarebbe un sogno, sarei disposto a tutto. Dobbiamo stare calmi, godiamoci il momento ma restiamo con i piedi per terra. Bisogna ricordare da dove veniamo e continuare a lavorare”. Successivamente il centrale ha voluto dare un consiglio a Cheddira: “È ragazzo che può e deve continuare a migliorare, deve essere più cinico sotto porta. Non credo proprio che andrà via, è concentrato sul Bari“.

Foto: Logo Bari