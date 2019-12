Di Carmine segna, ma in campo ci sono due palloni: l’arbitro convalida. La ricostruzione

Ha dell’incredibile quanto accaduto durante Atalanta-Verona, gara terminata 3-2 a favore dei nerazzurri. Al 23′ del primo tempo, una rimessa laterale di Faraoni serve a Di Carmine la palla del vantaggio dell’Hellas, ma 7 metri più indietro (nel reale punto in cui era uscita la sfera) c’è Rrahmani in campo con in mano un altro pallone, pronto a sua volta a battere il fallo laterale. Il direttore di gara Valeri ha convalidato la rete, con il Var che non è intervenuto nonostante la presenza contemporanea di due palloni in campo all’avvio dell’azione e la posizione irregolare della rimessa laterale. A nulla sono servite le proteste dei giocatori dell’Atalanta.

Foto: Twitter ufficiale Hellas Verona