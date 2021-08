Di Carmine: “Obiettivo tornare in Serie A. Dico grazie a società e tifosi, onorerò la maglia”

Samuel Di Carmine, nuovo attaccante della Cremonese, ha parlato oggi nella sua conferenza stampa di presentazione. L’ex Verona ha anche spiegato i motivi che lo hanno spinto a sposare il club lombardo scendendo di categoria. Di seguito un estratto delle sue parole:

“Ringrazio la proprietà che mi ha portato qua, ha fatto un bello sforzo, la trattativa è anche stata lunga: ho avuto un po’ di resistenza a scendere di categoria solo perché a raggiungere la Serie A ci ho impiegato tanti anni, ma ho visto che qui davvero mi volevano molto. E ora spero di ripagare tutti con dei gol, la voglia di segnare è tanta. Ringrazio anche i tifosi, che sui social mi hanno dimostrato affetto, ma non faccio promesse sul numero di gol. Onorerò la maglietta”.

Sugli obiettivi stagionali

“L’obiettivo è raggiungere la Serie A, a suon di gol ce l’ho fatta e ho dimostrato di poter competere con gli altri giocatori della categoria, il desiderio è immutato: spero di riprendere la massima serie”.

Sul suo stile di gioco

“Non sto qui a dirlo, lo vedete in campo, posso solo dire che impegnerò al 100% ogni giorno. Con Juric, che ho avuto per due anni, il gioco non è molto offensivo, lo è il pressing, sono qui anche per il gioco del mister, credo possa esaltare le mie qualità: vivo per il gol. E voglio aiutare la squadra a fare quanti più punti possibile, sfruttando poi l’imminente sosta per integrarmi al meglio nella rosa”.

Sulla scelta del numero ’29’

“E’ la mia data di nascita, il 10 era già occupato!”.

Foto: Instagram Cremonese