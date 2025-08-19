Ora è anche ufficiale: Di Carmine è un nuovo giocatore del Livorno

19/08/2025 | 14:25:54

Come raccontato in esclusiva oltre una settimana fa, il Livorno stava corteggiando da tempo l’attaccante Samuel Di Carmine. Ora il giocatore classe ’88 ha concretizzato il suo passaggio alla squadra toscana. Il comunicato del club: “Samuel Di Carmine è un nuovo giocatore dell’Unione Sportiva Livorno 1915! Attaccante di grandissima, esperienza colleziona oltre 130 gol in più di 550 presenze in carriera con numerose squadre tra cui Perugia, Hellas Verona e Juve Stabia, la scorsa stagione è impiegato a Trento. Benvenuto Samuel!”.

