L’indiscrezione: Di Carmine al Livorno, chiusura sempre più vicina

16/08/2025 | 13:45:39

Samuel Di Carmine si avvicina sempre più al Livorno, confermata la nostra esclusiva di lunedì scorso. La trattativa sta entrando nella fase decisiva, entro martedì prossimo ci potrebbe essere gli accordi definitivi e sarebbe un grande colpo per il club toscano. Sull’attaccante svicolato ci sono state diverse proposte, ma il Livorno ha conquistato la pole di 5-6 giorni e ora lavora per andare fino in fondo.

Foto: sito Trento