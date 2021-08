Samuel Di Carmine è un nuovo attaccante della Cremonese, colpo di prestigio per la Serie B. Contratto biennale per il classe 1988, vi avevamo anticipato l’operazione già la scorsa settimana, con la Cremonese sempre in pole. Questo acquisto è l’ennesima conferma delle ambizioni importanti della squadra allenata da Fabio Pecchia.

Foto:alfredopedulla.com