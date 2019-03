Di Carlo: “Partita decisa da un colpo di kung-fu, è fallo netto. VAR? Lo usano come vogliono”

Domenico Di Carlo, tecnico del Chievo, ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta interna contro il Milan: “Ho 54 anni e quei falli sono sempre stati fischiati, e quello di stasera è un colpo di kung-fu. Da sei partite ormai ce ne capitano di tutte i colori, il VAR lo usano come gli pare e comunque quel fallo era evidente anche senza VAR. Sulla rete di Biglia invece la barriera è stata fatta mettere troppo lontana. Anche stasera andiamo a casa a mani vuote per episodi che ci hanno penalizzato. Peccato perché abbiamo offerto una grande prestazione, con grande coraggio contro una buona squadra come il Milan. Motivare una squadra ultima in classifica non è facile, noi invece ci siamo e giochiamo, ci manca solo un po’ di serenità e di tranquillità”.

Foto: Twitter ufficiale Chievo