Di Canio: “Scamacca deve migliorare, fa ancora errori tipici di chi si accontenta, Fagioli? E’ la Nazionale non un centro di recupero”

Tra un paio di settimane prenderà il via l’Europeo, che vedrà gli azzurri difendere il titolo conquistato a Wembley nell’ultima edizione. L’Italia non è tra le superfavorite alla vittoria finale, ma arriverà in Germania con la voglia di stupire. Paolo Di Canio, noto opinionista di Sky Sport in un’intervista al Corriere della Sera analizza sia il torneo che prenderà il via i 14 Giugno sia la Nazionale di Luciano Spalletti. Queste le sue parole:

“Le due mancate qualificazioni dell’Italia al Mondiale sono state un disastro, con diversi talenti che non hanno fatto il grande salto. Però quelle esperienze hanno messo in atto un meccanismo che ha fatto emergere alcune eccellenze.”

Sulla Serie A: “Un po’ sta migliorando, ma non lo ritengo un torneo super allenante, per colpa delle ultime 6-8 squadre, troppo facili da affrontare”. Poi continua sull’importanza del blocco Inter per gli azzurri: “Non è esattamente un blocco omogeneo, però in alcune zone di campo avere un blocco aiuta senz’altro a velocizzare il lavoro di un c.t. che non è arrivato da molto”

Su Scamacca e Fagioli: “E’ cresciuto tanto e fa gol meravigliosi, ma fa ancora errori tipici di chi si accontenta: deve migliorare”. Fagioli?E’ rimasto fuori 8 mesi e non è che la Nazionale debba essere un centro di recupero. Mi pare difficile che Spalletti lo porti in Germania”

Foto: instagram Atalanta