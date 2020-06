Di Canio: “Pjanic deve giocare titolare. Emre Can? Adesso si paga la scelta di farlo partire”

Paolo Di Canio, ex Juventus e Lazio fra le altre, ha rilasciato negli studi di Sky Sport le seguenti dichiarazioni.

“Pjanic è un giocatore che porterei ovunque, poi bisogna vedere se un allenatore vuole un giocatore con quelle caratteristiche. E’ un giocatore che poi sei obbligato a far giocare, perchè in una squadra di questo livello deve essere un titolare. Emre Can era un giocatore-trascinatore, fantastico nel gioco aereo, non ha mai creato problemi, anche negli anni di Allegri si era ben comportato. La scelta di farlo partire la paghi adesso, perchè è un giocatore che ti serviva come alternativa.”

