Di Canio: “Campionato d’estate? I calciatori non si devono lamentare”

Paolo Di Canio ha rilasciato un’intervista a Il Mattino. L’ex attaccante ha spiegato la sua idea di calcio d’estate.

“I calciatori non si devono lamentare. Ricordo quando ci portarono a giocare a Leon, in Messico, in piena estate: c’erano 42 gradi. Ed era solo un’amichevole. A me, De Marchi e Luppi quasi serviva un respiratore a metà del primo tempo. Il campionato estivo mi piace, sono gare vere, certamente con più pause ma molto meglio queste partite che quegli allenamenti con le rappresentative dei boscaioli in montagna che vinci 12-0 e ti esalti per poco e rischi di farti male esattamente come adesso.”