Di Biagio: “Umore pessimo, finiamo in maniera dignitosa. Non sto passando un bel momento”

Il tecnico della Spal, Di Biagio, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida alla Roma. Ecco le sue parole: “L’umore è pessimo come è normale che sia. Non dormiamo molto e queste quattro partite dovremo farle in maniera dignitosa, mettendo in ordine i pezzi e facendo la conta di chi sarà disponibile. Roma? Io non sto passando un bel momento. Mi interessa la SPAL e stop. Rivedere questa squadra mi fa sempre effetto, ma non posso non pensare a quello che sta accadendo a Ferrara”.

FOTO: Twitter Spal