Di Biagio: “Sono carichissimo, dobbiamo pensare in grande e fare risultato. Il Lecce è la squadra più in forma del campionato”

Il neo tecnico della Spal Gigi Di Biagio – alla vigilia del suo primo match sulla panchina estense – è intervenuto in conferenza stampa per presentare la partita di domani contro il Lecce.

“Dobbiamo trovare più autostima e cercare di andare più volte nella metà campo avversaria, mantenendo però equilibrio. Ho apportato delle modifiche anche in fase difensiva, che domani vedremo. Confermo la difesa a quattro, per il resto vedrete domani. Dobbiamo fare risultato e una buona prestazione. Mancano i punti e dovremo giocare bene per portare a casa punti. Se saranno tre è meglio ma l’importante sarà comunque uscire con un risultato positivo. Dobbiamo pensare in grande, poi se arriverà un punto lo prenderemo. Mi trovo benissimo. Una settimana intensa e importante: sono convintissimo di potercela fare e sono carichissimo. Non è stato difficile ambientarmi. Lecce? Sono la squadra più in forma del campionato. Giocano un buon calcio con caratteristiche ben precise. Andiamo ad affrontare una squadra che sta molto bene fisicamente e psicologicamente, grazie anche al suo allenatore che è un mio amico”.

Foto: Twitter ufficiale Spal