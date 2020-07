Di Biagio: “Siamo stati troppo passivi nella prima frazione. Per l’ennesima volta non ci hanno dato un rigore”

L’allenatore della Spal Gigi Di Biagio ha parlato in conferenza stampa dopo la gara pareggiata con il Torino:“Una partita dove volevamo la vittoria, abbiamo cercato di alzare i ritmi. Nel primo tempo non ci siamo riusciti e siamo stati passivi. Poi abbiamo avuto una grande reazione dopo il gol subito, facendo vedere qualcosa di più convincete. Dopo il pari abbiamo provato a vincere la partita senza riuscirsi. Nonostante i tanti ragazzi giovani in campo abbiamo continuato a spingere. Si è trattato di un segnale molto positivo per tanti motivi”.

Gli esordienti hanno dato una buona impressione:

“Sono andati molto bene tutti quanti. Eravamo curiosi di vederli all’opera, anche per valutare il vivaio e il lavoro della SPAL in virtù della prossima stagione. Si stanno allenando bene con noi e sono contento di aver dato questa opportunità”.

Un pari che rende più positiva la squadra in vista del prossimo impegno: “Niente perché gli obiettivi erano altri, ma un punto ci aiuterà ad essere più positivi”.

Sull’esclusione di Reca:

“Si è trattato di un problema famigliare ed è dovuto andare in Polonia”.

Di Biagio recrimina per un penalty non concesso: “Per l’ennesima volta non ci hanno dato un rigore. Dopo Inter e Roma, sono state situazioni importanti valutate in maniera sfavorevole per noi”.

Foto: di biagio spal twitter