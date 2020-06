Di Biagio: “Siamo riusciti a mettere in difficoltà il Napoli, ma non sono queste le partite in cui fare i punti”

Intervenuto in conferenza stampa dopo la gara persa 3-1 contro il Napoli, Luigi Di Biagio, tecnico della SPAL, ha così parlato: “Avevo cercato di mettere in difficoltà il Napoli con le due punte, ma nel primo tempo non ci siamo riusciti perchè loro hanno palleggiato molto bene. Le poche volte che siamo riusciti a rompere il pressing li abbiamo messi in difficoltà. Non sono queste le partite dove fare punti ma alla fine i ragazzi non mi sono dispiaciuti. Le due punte sono andate abbastanza bene, ma hanno bisogno di più supporto dagli esterni bassi. Quello di stasera è un buon test per continuare a sperare, dobbiamo provare a riprendere una situazione difficile”.

Foto: profilo Twitter ufficiale SPAL