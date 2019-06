Di Biagio: “Se non vinciamo è un fallimento. Kean-Zaniolo? Ci sono delle regole”

In conferenza stampa, il commissario tecnico dell’Under 21 Luigi Di Biagio ha parlato della vittoria sul Belgio per 3-1, un successo che però potrebbe non bastare per qualificarsi in semifinale. Il tecnico degli azzurrini si prende le responsabilità della situazione nella quale si ritrova la sua Nazionale e commenta l’episodio che ha portato all’esclusione di Kean e Zaniolo. “Io alleno una squadra, e in una squadra ci sono delle regole. Da allenatore ho il dovere di intervenire se queste non vengono rispettate in più occasioni. La squadra che alleno è più importante di vincere o non vincere”.

“La qualificazione? Io ci credo, sarà difficilissimo, ma finché c’è lo 0,1% di possibilità io ci credo. Proveremo a concentrarci in questi due giorni. Formula dell’Europeo punitiva? Sapevamo che era sbagliata, ma sarebbe una giustificazione per una probabile eliminazione. La formula è questa e l’accettiamo, intanto aspettiamo e vediamo che cosa succede”.

“Il mio futuro? Devo prendere delle decisioni, parlo con Gravina tutti i giorni e qualcosa ci siamo già detti. Ne parleremo in una futura conferenza stampa senza nessun problema. Ma se non vinciamo si tratta sicuramente di un fallimento. Il mio lavoro è stato ottimo, ma i risultati no e sono quelli che contano. Non mi nascondo e ripeto: non vincere sarebbe un fallimento”.

Foto sito FIGC