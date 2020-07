Di Biagio: “Mi aspetto una reazione, non mi sento assolutamente tradito”

Il tecnico della Spal Gigi Di Biagio ha parlato in conferenza stampa, alla vigilia del match di domani sera contro l’Inter: “Penso sia lecito e doveroso avere una reazione, che in qualche modo sto cercando di ottenere a tutti i costi, anche se domenica non è avvenuta sotto tutti i profili. Si può perdere dando qualcosa in più e non siamo andati bene per niente. Non siamo rassegnati, perché i segnali dall’allenamento arrivano e non ho questa percezione. Non aspettatevi da me che io possa scappare, non è una cosa che conosco”

Il tecnico si è soffermato sul momento difficile della sua squadra: “Non mi sento assolutamente tradito. I ragazzi li vedo in allenamento e danno il massimo. In partita sono invece impauriti e non so perché. Da quando siamo tornati a giocare dopo il lockdown, sia per la stanchezza che per la distanza dal quartultimo posto, penso siano venute a mancare le certezze che prima avevamo. In questo momento dobbiamo avere la forza per reagire immediatamente. Non abbiamo tempo e non possiamo far finire la stagione in questa maniera, nel rispetto della città e dei tifosi”.

Foto: Di Biagio Twitter ufficiale Spal