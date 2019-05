Di Biagio: “L’obiettivo è vincere l’europeo. Donnarumma? Il suo corso qua è finito”. Sulla Roma…

Il ct dell’Italia Under 21, Luigi Di Biagio ha parlato in conferenza stampa in vista dei prossimi europei di categoria: “In questi giorni e in questi mesi tutti mi chiedono di vincere, le ambizioni e le aspettative sono quelle. Tutti mi dicono che ho a disposizione una squadra fortissima, l’ho sempre pensato anche quando magari non era così. Immaginate oggi. L’ambizione è quella di arrivare al massimo del risultato, non cambio le dichiarazioni rispetto agli altri bienni. Bisogna sempre puntare al massimo, siamo forti. Il girone è difficile, la formula è difficilissima ma il nostro obiettivo è vincere l’Europeo”. Sulla situazione dei giocatori che già militano nella Nazionale A: “Valuterò chi ha dei problemi fisici, Calabria arriverà tra qualche giorno e proveremo a recuperarlo. Valuterò attentamente Parigini e quelli che arriveranno dalla Nazionale A. Arriveranno tutti tranne Donnarumma, Gigio mi aveva dato ampia disponibilità ma ho sentito Mancini e insieme abbiamo deciso che il suo percorso con l’Under 21 è finito. Andremo avanti con Meret e Audero, ringrazio Gigio. Ci sarà probabilmente Montipò, come è con noi ora”. Nel Mondiale Under 20 in Poloni ci sono osservati speciali: “Sono chiaro, Pinamonti e Luca Pellegrini dovevano essere con noi. Vista l’emergenza e la difficoltà con la quale Nicolato stava lavorando, abbiamo deciso di dare un supporto all’Under 20. Sono stato in Polonia per la prima gara, li valuterò da remoto, dalla tv. Li lasceremo lì anche per gli ottavi, poi valuteremo. Luca e Andrea sanno che sono chiaro, si stanno giocando una grande chance. Ci sono grosse possibilità che uno dei due o entrambi arrivino da noi. Anche Scamacca e Frattesi sono sotto osservazione, può succedere di tutto”. Una parola anche sul valzer di panchine in serie A, soffermandosi principalmente della Roma: “L’ambizione di un allenatore è quella di allenare una grande squadra, ma non parlo nello specifico della Roma altrimenti tutti domani scriveranno che sono il nuovo tecnico giallorosso poiché sono anche stato accostato a loro. Quando farò l’allenatore di club, l’ambizione è allenare le squadre più forti. Tra queste c’è sicuramente la Roma. Adesso non voglio titoli sulla Roma, non mi sembra il caso per il mio momento e per quanto accade ai giallorossi. De Rossi allenatore? Non solo dei giovani, ma anche dei grandi. Daniele può fare qualunque cosa, allenare i giovani per maturare esperienza e poi fare il salto con i grandi”.

Foto: Getty Images