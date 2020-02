Di Biagio: “La Spal non merita questa classifica. I punti non arrivano dal cielo, serve qualcosa di più”

Il neo tecnico della Spal Gigi Di Biagio ha rilasciato a Sky alcune dichiarazioni sulla condizione della sua squadra.

“La Spal non merita questa classifica: ci sono dei problemi che dovrò cercare di risolvere. Serve coraggio, serve voglia di fare qualcosa in più. I punti non arrivano dal cielo, serve qualcosa di più. Dobbiamo concludere di più verso la porta avversaria, 17 gol sono pochi“.

Foto: Twitter ufficiale Spal