Di Biagio: “La Roma può arrivare in Europa, Ranieri ha dato tranquillità”

Oggi, alle ore 20:45, andrà in scena il match tra Roma e Monza. A parlare della squadra giallorossa, ai canali ufficiali della società capitolina, è stato Di Biagio. Queste le sue parole: “Abdulhamid è un ragazzo educatissimo, ha un rispetto incredibile. Ora inizierà il Ramadan. Sono belle esperienze, capisci dinamiche che da lontano non ti sfiorano minimamente. Ranieri? Diò cose banali. Ha dato tranquillità, ciò di cui la squadra aveva bisogno. C’era una squadra in grande confusione, tra moduli diversi e allenatori cambiati e giocatori infortunati che poi si sono ripresi. La sua semplicità ha portato la Roma a poter competere per la classifica che conta. Secondo me la Roma può arrivare in Europa. Ora la Roma non dico che ha un calendario facile, ma dalle prossime cinque partite può uscire con un bottino quasi pieno”.

