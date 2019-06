Di Biagio: “Giocherà Meret. Vogliamo iniziare l’Europeo con un risultato positivo”

Il ct della Nazionale italiana Under 21, Gigi Di Biagio, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’esordio degli azzurrini nell’Europeo di categoria contro la Spagna. Queste le sue parole, riportate da Tuttomercatoweb: “Ho ancora un paio di dubbi di formazione ma li scioglierò domani. In porta giocherà Meret. Non è un ruolo come gli altri ma non mi sento di dire che non verrà mai cambiato. La tensione è quella giusta, che ti permette di rimanere concentrato. Contiamo sull’appoggio di un grande pubblico. Conosciamo bene la Spagna. L’obiettivo è quello di fare la partita, attaccando ma conservando il giusto equilibrio. La gara vale come un sedicesimo, dobbiamo iniziare il torneo con un risultato positivo. Voglio giocare bene e provare ad alzare il trofeo”.

Foto: Figc